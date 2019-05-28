Профосмотр или диспансеризация для населения приморской глубинки, проходит по тем же правилам, как и в поликлиниках больших и малых городов. Корреспонденты ТРК «Владивосток» наблюдали этот процесс в Лучегорской поликлинике Пожарского района.

Татьяна Конюхова, фельдшер доврачебного отделения: «Надо читать внимательно расписание работы нашей поликлиники».

Педагоги всего района проходили в этот день профосмотр. И администрация лечебного учреждения заранее оповестила об этом остальных пациентов. Но без нюансов никак.

Ирина Панкратова, замглавврача по поликлинической работе Пожарской ЦРБ: «Ой, жалоб разных всяких иногда, когда, вот действительно, терапевтов не хватает, у нас врачебный голод, кадровый, вообще...»

Татьяна Конюхова, фельдшер до врачебного отделения: «Кровь обязательно натощак, кабинеты расписаны, это вот расписание работы нашей поликлиники, моча - с утра, кровь - с 10.00, флюрография - с 12.00, врачи - с 13.00».

График стараются не нарушать. Все расписанные диагностические маршруты в лечебном учреждении имеются. От клинической лабораторной диагностики - до цифровой флюрографии и маммографии.

Ольга Дмитриева, заведующая рентгенологическим отделением: «Я просто счастлива, что наконец-то у нас появилась аппаратура последнего поколения, когда можно в наших условиях, в нашей глубинке оказать какую-то помощь больному, за которой ему не надо ехать за тысячи километров».

Есть и результаты: пациенты, у которых обнаружили заболевания на ранней стадии, уже успели пройти специальное лечение. Готовится помещение и для нового томографа. А в детском отделении поликлиники тоже оживление, День здорового ребенка. Для тех, кто заболел, есть другой вход и отдельный кабинет. Или вызов врача на дом.

Тимоше нет еще и года. Но за вес почти в 10 килограммов врачи прозвали его богатырем. К слову, к здоровью парня у врачей замечаний нет.

Маргарита Скоробогатова, участковый-педиатр: «На основании заключения медосмотра, если у ребёнка есть какое-то заболевание или какая-то патология, то выставляется группа здоровья, и ребёнок наблюдается по специализированному плану уже».

К календарным профилактическим прививкам отношение здесь должное. Именно благодаря вакцинации в районе удалось сдержать распространение пневмококковой инфекции. Зимний сезон прошел для врачей относительно спокойно.

Наталья Коршикова, участковый-педиатр: «Да я думаю миновала. Раньше были стафилококковые деструкции, сейчас пневмонии протекают более или менее легко. Диагностика, всё в течение дня, быстро. Руку держим на пульсе».

Стационарное лечение не исключается даже летом.

Лечение, начатое вовремя, даёт всегда положительную динамику - и это аксиома. И, судя по всему, пациент Владимир готов уже попрощаться с доктором Любовью Ефимовой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]