В краевой картинной галерее открылась выставка одного шедевра. Драгоценный холст прибыл во Владивосток из Улан-Удэ, из собрания Национального музея Республики Бурятия. Это «Закат в степи» знаменитого художника Архипа Куинджи, которого в 19 веке называли новатором русского изобразительного искусства.

Выставку одной картины Архипа Куинджи в Приморской галерее сделали точно так же, как он в свое время открыл первую в мире выставку одного произведения.

Наталья Левданская, замдиректора по научной работе Приморской государственной картинной галереи: «Именно с него это все началось. Причем он именно так оформил этот показ – закрыл полупрозрачными шторами. И только зайдя за них, можно было остаться наедине с картиной».

«Закат в степи» - не единственный подлинник Куинджи в Национальном музее Улан-Удэ, там же хранятся несколько этюдов к нему. В прошлом году картина участвовала в большой выставке работ мастера в Третьяковской галерее. В Москве ее отреставрировали, сделали новую раму и демонстрировали в разделе «Тайны ночи». Сияние небесных светил художнику особенно удавалось - он разработал новаторские для своего времени приемы и постоянно экспериментировал с красками.

Наталья Левданская, замдиректора по научной работе Приморской государственной картинной галереи: «Во-первых, как сияет солнце! Вот как можно найти такие краски – ведь это же обыкновенное масло, почему оно так светится? Ведь недаром зрители часто пытались заглянуть за работу Куинджи, чтобы понять, не стоит ли там свеча».

Теперь и владивостокцы смогут ощутить магию пейзажа Архипа Куинджи – художника, который родился в бедной греческой семье в Мариуполе и достиг европейской славы. Его полотна с триумфом показывались в Париже, Санкт-Петербурге. О судьбе мастера рассказывает в выставочном зале фильм, подготовленный сотрудниками Третьяковки. А любование одной картиной позволяет зрителю сосредоточиться на особом состоянии природы, которое великолепно отразила кисть живописца.

Наталья Левданская, замдиректора по научной работе Приморской государственной картинной галереи: «Вы знаете, что он дружил с Менделеевым, что он вообще никаких традиций не признавал... К каждой картине у него существует масса этюдов, эскизов. Но доводить до картины ему не всегда удавалось... Он не был удовлетворен тем, что он сделал. И хотел сделать еще лучше, и опять все начинал с начала. То есть очень большая удача, что нам можно посмотреть во Владивостоке законченное прекрасное произведение А.И.Куинджи».

Ольга Полетаева, зритель: «Я вообще, если честно, редко посещаю Приморскую галерею, так получается. Но после того, что я видела в мире, в Европе, и сейчас это вижу у нас, я очень рада, что такое оборудование. Подача картины очень впечатлила».

Архип Куинджи всю жизнь искал новые пути в искусстве. У него было немало учеников – среди них Николай Рерих, Николай Крымов. Их работы отмечены в соседнем зале галереи. Выставка одного шедевра «Стихия заката» продлится в Приморской картинной галереи до 14 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]