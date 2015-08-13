Микроавтобус перевернулся в тройном ДТП в Уссурийске
В Уссурийске на перекрестке улиц Некрасова и Пушкина произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.
Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на канал Astakada, Hyundai микроавтобус Starex выехал наперерез пассажирскому автобусу Hyundai County, машины столкнулись. Hyundai Starex налетел на стоявшее на переходе такси и от двойного удара перевернулся. Из такси и микроавтобуса из-за сильного удара вылетели вещи.
На место ДТП оперативно прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. Стражам порядка предстоит разобраться в произошедшем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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