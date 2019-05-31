Программа "Пульс": Пожарская центральная районная больница
Как работают медики в удаленных селах Приморья? Журналисты ГТРК "Владивосток" побывали в центральной районной больнице Пожарского района. Об этом - в очередном выпуске программы "Пульс".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
26.11.2014 В Приморье за срыв программы диспансеризации будут уволены ряд руководителей медучреждений
-
13.09.2017 Программа «Пульс»: Я спасаю жизнь!
-
18.05.2016 Программа "Пульс" от 18 мая 2016 года
-
05.01.2018 Программа «Пульс»: Клиника «Донг-А». Делимся медициной
-
13.07.2016 Программа "Пульс" от 12 июля 2016 года
-
15.07.2016 Программа "Пульс" от 14 июля 2016 года
Добавить комментарий