В Приморье распустились белые маки. Необычные растения уже стали визитной карточкой региона. Ежегодно жители края ждут июнь и отправляются в экспедиции на остров Русский, чтобы сделать красивые фотографии и полюбоваться диким цветком.

Неаленький цветочек. Каждый июнь побережье острова Русский усыпают белые маки. Но, чтобы увидеть необычные растения, самым любопытным жителям Приморья придется постараться. Для летнего цветения амурские маки выбрали укромные уголки морских бухт.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «В Польше и Чехии растут целые поля белого мака. В Приморье же необычный цветок выбрал себе такое же необычное место. На голом каменистом пляже, со всех сторон обдуваемый морским ветром».

Фотографии белых маков публикуют с острова Шкота, мыса Тобизина и Вятлина, бухты Ахлестышева, с берегов Ханкайского района и Находки. Ежегодно главным героем социальных сетей становится нежный цветок и собирает восторженные комплименты пользователей Интернета. Вместе с этим приморцы предупреждают друг друга: не нужно рвать редкое растение! Хоть амурский мак и не краснокнижный цветок - в вазе не простоит и дня, а на дачных участках не приживётся.

Марина Колдаева, старший научный сотрудник лаборатории флоры Ботанического сада-института ДВО РАН: «У маков тонкие и очень глубоко уходящие нежные корни. Выкапывая их лопаткой, растение гибнет и не приживется. Что можно сделать? Взять семена или обратиться в ботанический сад».

Именно в ботаническом саду можно встретить пышные примеры белого мака на грядках. Выращивать их на клумбах из семян законом не запрещено. В отличие от красных и розовых братьев, белый мак не содержит наркотических веществ. А в дикой природе, у берегов Японского моря, визитной карточкой флоры Приморья можно любоваться до конца лета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]