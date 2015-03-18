Полиция просит приморцев не терять бдительность

Полиция Приморья напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдать осторожность и не терять бдительность.

Одной из распространенных схем мошенничества, посредством которой граждане лишаются своих сбережений, является:

«Родственник попал в беду»

Некто неизвестный по телефону сообщает жертве заведомо ложную информацию о том, что её родственник или близкий совершил дорожно-транспортное происшествие или преступление, грозящее уголовным преследованием. Избежать проблем предлагается путём перечисления денежных средств на банковскую карту. Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов либо самим попавшим в беду родственником. Потерпевшие потом утверждают, что голос звонившего был удивительно похож на голос их родных.

Сотрудники полиции рекомендуют: получив по мобильному телефону сообщение о проблемах близких людей и предложение решить вопрос путем передачи денег, не впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги. Постарайтесь связаться с близкими, о которых идет речь. Получив с незнакомого номера телефона звонок от якобы знакомого человека, сообщающего, что он попал в беду и срочно нужны деньги, обязательно задайте вопросы личного характера. Например, куда он ездил отдыхать в последний раз, как зовут Ваших родственников, номер его дома, местоположение дачи и т. п. И ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, которые требуют передавать им деньги.

Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, незамедлительно сообщать сведения о совершенных либо готовящихся преступлениях в органы внутренних дел. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]