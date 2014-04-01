В приморском нацпарке медведь «станцевал» перед камерой и попытался скрыть «компромат»
Любопытство гималайского медведя обернулось плачевно для одной из фотоловушек в национальном парке «Земля леопарда». Зверь эффектно показал себя перед камерой, после чего вывел устройство из строя при помощи зубов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.
Инцидент произошел на одной из живописных сопок «Земли леопарда». Словно позируя, навстречу камере вальяжно прошелся крупный гималайский медведь. Фотоловушка успела запечатлеть «танец» косолапого во время почесывания спины у соседнего дерева, после чего зверь на удивление целенаправленно подошел к объективу. Будто решив уничтожить «компромат», медведь сначала ударил камеру лапой, а затем вывел ее из строя при помощи зубов. Однако «вандалу» не удалось осуществить свой «замысел» до конца: карта памяти осталась в устройстве.
Хотя зверь на время прервал процесс съемки, к счастью, повреждение камеры оказалось не фатальным и она подлежит ремонту. По свидетельству специалистов, медведи – лидеры среди зверей по количеству случаев порчи фотоловушек на «Земле леопарда». Это связано с природным любопытством этих хищников. Научные сотрудники учреждения достаточно часто встречают камеры, поврежденные когтями и зубами косолапых, однако получить видеоистории подобных нападений — настоящая редкость.
Вместе с тем, бесспорное первенство по числу случаев порчи и воровства фотоловушек на «Земле леопарда», к сожалению, принадлежит человеку. Ежегодно научные сотрудники не досчитываются нескольких десятков автоматических камер, снятых людьми. Почти по каждому такому случаю возбуждается уголовное дело о краже, которое может обернуться для нарушителя весомым штрафом либо исправительными работами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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