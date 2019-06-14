15-й международный телефестиваль «Человек и море» стартовал во Владивостоке

15-й международный телефестиваль «Человек и море» сегодня стартовал во Владивостоке. Официальная церемония открытия прошла в кинотеатре «Уссури».

Они очень волнуются — впервые на фестивале... как участники. Детская вокальная студия «Акварель» на открытии представляет работу «Я рисую море». Этот музыкальный фильм — удивительная история с детским взглядом на красоту морского города и его главной достопримечательности Токаревского маяка.

Наталья Бекина, руководитель детской вокальной студии «Акварель», участник фестиваля «Человек и море»: «Он называется так потому, что действительно картина, которая происходит, она происходит на берегу нашего моря, мы снимали клип с целью показать красоту нашего города, я думаю, что нам это удалось. Я думаю, что это было очень интересно».

Ещё до официального открытия зрители познакомились с работами, создающими атмосферу фестиваля этого года. Фильм «Земля людей» рассказывает про Курильские острова, их уникальную территорию с неповторимым человеческим и природным богатством.

Уже второй год подряд «Человек и море» открывает работа Алексея Кондратюка.

«Ниже нуля» - первый фильм о зимнем подводном мире Японского моря у приморских берегов. А на сеанс «В объективе подводной камеры» раскупили все билеты. Зрителям показали фильмы о тайнах морской стихии.

Интересные приключения, загадки морской стихии, всё это можно увидеть в кинотеатре «Уссури» в дни проведения фестиваля «Человек и море». В этом году в конкурсной программе - 36 фильмов. Какие из них получат заветный маяк, определит специальное жюри. Финалистов назовут 15 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]