Кусто вновь обратился к Путину с просьбой выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто повторно обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять решение об освобождении всех косаток и белух из вольеров из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
«Прошу Вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы традиционного местообитания, как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными Консилиума и нашей международной командой», – говорится в обращении Кусто, опубликованном на сайте его проекта по спасению китообразных «Китовый заказник».
Океанолог также направил этот текст в виде вопроса на прямую линию с президентом, которая состоится 20 июня. Кусто отметил, что если будет принято решение о выпуске животных, то он готов лично принять участие в подготовке к этому процессу.
Это не первое международное обращение к руководству страны с просьбой выпустить животных из «китовой тюрьмы». Кусто обращался к главе государства и просил принять участие в судьбе отловленных косаток и белух в феврале.
После Жан-Мишель Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску животных из вольеров. В свою очередь губернатор Приморья подписал соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава края заверил, что это произойдет в мае-июне.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средней в Приморье, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой». После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.
Возбуждены уголовные и административные дела. Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации. Между тем в «китовую тюрьму» водят детские экскурсии, а программа реадаптации, по мнению зоозащитников, не ведется.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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