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В Приморье автомобилисты засняли начинающейся торнадо

Фото: Newsbox24.tv

Смерч для Приморья явление не частое. Но, тем не менее то там, то тут в  Приморском крае ежегодно образуются подобные вихри. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, накануне, 19 июня, автомобилисты запечатлели это природное явление в районе Галенок, под Уссурийском. На черном небе среди туч завязывался торнадо. За этим процессом автор наблюдал с тревогой в голосе.

Источник видео: Newsbox24.tv


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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