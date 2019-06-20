В Приморье автомобилисты засняли начинающейся торнадо
Смерч для Приморья явление не частое. Но, тем не менее то там, то тут в Приморском крае ежегодно образуются подобные вихри. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, накануне, 19 июня, автомобилисты запечатлели это природное явление в районе Галенок, под Уссурийском. На черном небе среди туч завязывался торнадо. За этим процессом автор наблюдал с тревогой в голосе.
Источник видео: Newsbox24.tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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