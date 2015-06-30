Уже 18 приморских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Приморье участники экзаменов этого года продолжают демонстрировать положительную динамику по сдаче ЕГЭ более чем на 80 баллов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, по результатам на 20 июня, в крае уже 13 стобалльников по русскому языку, один по физике, а также два по истории и два по литературе.

Большая часть участников государственной итоговой аттестации уже сдали экзамены в Приморье. Сейчас в регионе продолжается аттестация в резервные дни для более тысячи выпускников колледжей и прошлых лет, а также некоторых одиннадцатиклассников региона. Окончательно этап завершится 1 июля.

Для прохождения процедуры ГИА-11 в Региональную информационную систему были внесены сведения о 11 596 участниках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]