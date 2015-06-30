Уже 18 приморских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Приморье участники экзаменов этого года продолжают демонстрировать положительную динамику по сдаче ЕГЭ более чем на 80 баллов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, по результатам на 20 июня, в крае уже 13 стобалльников по русскому языку, один по физике, а также два по истории и два по литературе.
Большая часть участников государственной итоговой аттестации уже сдали экзамены в Приморье. Сейчас в регионе продолжается аттестация в резервные дни для более тысячи выпускников колледжей и прошлых лет, а также некоторых одиннадцатиклассников региона. Окончательно этап завершится 1 июля.
Для прохождения процедуры ГИА-11 в Региональную информационную систему были внесены сведения о 11 596 участниках.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
17.06.2019 Основной этап ЕГЭ завершается в Приморье
-
11.06.2019 Двое приморских выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
-
29.06.2018 Число 100-балльников ЕГЭ увеличилось в Приморье
-
21.06.2018 26 приморских выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
-
19.06.2018 В среду школьники Владивостока сдадут два последних ЕГЭ – по физике и литературе
-
30.06.2015 19 приморских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Добавить комментарий