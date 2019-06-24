Экологическое бедствие в районе Токаревской кошки - мнение эксперта
Экологическое бедствие в одном из самых популярных мест отдыха. В районе Токаревской кошки обнаружено огромное пятно нефтепродуктов. Густая вязкая масса облепила прибрежные камни, испортила отдых горожанам и убила морских обитателей. По словам очевидцев, мазут замечен на большой площадки водной глади, не только около берега. В момент разлива в районе Токаревской кошки на рейде находилось сразу три танкера. Предстоит выяснить, какой из них стал источником стал источником утечки.
О последствиях этого инцидента интервью с экспертом, главным научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института им. Ильичёва ДВО РАН Владимиром Александровичем Раковым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
24.06.2019 "Вести: Приморье": Нефтепродукты залили побережье в районе Токаревской кошки
-
23.06.2019 Нефтепродукты залили берег "культового места" во Владивостоке (фото)
-
05.12.2016 В районе Токаревского маяка во Владивостоке заметили разлив нефтепродуктов
-
26.05.2016 Во Владивостоке в районе Токаревской кошки выбросило на берег тело мертвого китенка
-
16.06.2015 Белый кит у маяка Владивостока мог сбежать из океанариума
-
11.04.2015 Во Владивостоке любовное свидание закончилось дорожно-морским происшествием
Добавить комментарий