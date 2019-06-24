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Вчера, 18:32
 

Экологическое бедствие в районе Токаревской кошки - мнение эксперта

Экологическое бедствие в одном из самых популярных мест отдыха. В районе Токаревской кошки обнаружено огромное пятно нефтепродуктов. Густая вязкая масса облепила прибрежные камни, испортила отдых горожанам и убила морских обитателей. По словам очевидцев, мазут замечен на большой площадки водной глади, не только около берега. В момент разлива в районе Токаревской кошки на рейде находилось сразу три танкера. Предстоит выяснить, какой из них стал источником стал источником утечки.

О последствиях этого инцидента интервью с экспертом, главным научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института им. Ильичёва ДВО РАН Владимиром Александровичем Раковым.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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