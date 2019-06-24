Автомобилисты Владивостока протестуют против "восьмерки" в центре города. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Перекроить транспортную схему и разгрузить Владивосток предлагают сотрудники Госавтоинспекции. Свое дорожное решение ГИБДД опубликовало в соцсетях. Вариант закольцевать движение вокруг Покровского парка автовладельцы приняли неоднозначно. Дальневосточная столица продолжает искать способы борьбы с пробками. Архитекторы между тем предлагают вернуть на трассы города рельсы.
Дорожная революция — так громко владивостокцы охарактеризовали предложение ГИБДД города разгрузить центр от автопотока. Свой вариант сотрудники госавтоинспекции опубликовали в «Инстаграм». Их решение - убрать встречку по трем улицам. Пустить односторонний поток от Покровского парка до кольца на Инструментальном, вниз по Тополиной до Дальпресса и вновь вернуться к Покровскому.
Центр Владивостока кольцуют не в первый раз. Еще в 2010-ом перекроили транспортную схему. По Алеутской и Океанскому проспекту убрали двухстороннее. 9 лет спустя, эксперты-архитекторы дали оценку, решение себя не оправдало. Пробки по-прежнему мучают город. Если предложение - закольцевать движение вокруг Покровского - все же примут, односторонняя восьмерка в центре дальневосточной столицы замкнется.
Автовладельцы уже прогнозируют дорожный ад в районе Первой речки, Дальпресса и кольца:
- Вообще не удобно, и так в центре односторонка.
- Не актуально.
- Надо смотреть, пробовать.
- Вот я цветы привез, пробка только-только рассосалась. А потом вообще будет больше.
- Надо им сказать, чтобы не делали так.
Свою панацею от жесткого трафика ищет и администрация Владивостока. Решили перенять московский опыт и с пробками бороться через сужение. Глава города намерен начать со следующего года. Дороги подвинут в пользу тротуаров, автовладельцев приучат к платным парковкам. Кстати, их число обещают увеличить.
Еще масштабнее к дорожному вопросу подходит край. Дальневосточной столице обещают трассу дублера — ВКАД. Идею одобрили на федеральном уровне. На первом этапе соединят Эгершельд с островами Елена и Русский. что поможет разгрузить внутреннюю дорожную сетку Владивостока. А вот архитекторы за экологичный вариант. Рекомендуют вспомнить электротранспорт и вернуть городу трамваи.
Павел Казанцев, член градостроительного совета Приморского края: «Когда встречаемся с зарубежными специалистами, они удивляются, почему Владивосток повторяет их ошибки. Есть зарубежный опыт, когда 30 лет назад строились магистрали в Сеуле, Париже. Аналог ВКАД. Теперь он разобран, снова набережная. Здесь надо говорить о современном трамвае».
Между тем, локальную идею ГИБДД жители не оценили. Телерадиокомпания «Владивосток» провела опрос. Проголосовало почти полтысячи человек. 65 % против очередного кольца в центре. Владивосток по-прежнему в ожидании грамотных транспортных решений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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