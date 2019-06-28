Ровно год исполнился Службе ранней помощи в Арсеньеве. Там специалисты помогают детям до трех лет с нарушениями в развитии. В службе всего пятеро сотрудников, и за 12 месяцев они успели помочь пятидесяти маленьким воспитанникам.

Сложные фразы и новые предметы Денису пока не понятны. Но ребенок идет на контакт со взрослыми - это уже достижение. Два года жизни мальчишка находился в тишине. Родители стали бить тревогу, когда ребенок стал агрессивным и реагировал неадекватно даже на простые просьбы. Не говорил ни слова. Родители по рекомендации обратились в службу ранней помощи социально-реабилитационного центра «Ласточка», где подтвердили, Денис не слышет. Направили на установку слухового аппарата и начали занятия.

Наталья Окопова, педагог-психолог Службы ранней помощи Арсеньевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка»: «Поначалу был очень активный, агрессивный, он бросал игрушки. Приходилось постоянно быть рядом. А в момент, как только поставили ему аппарат, вот сейчас стал спокойный! Просто колоссальный скачок в развитии».

В Службе ранней помощи Денису помогли найти контакт с окружающим миром: сначала посредством картинок, теперь ребенок учится понимать речь, развивает мелкую моторику. Обязательное условие - все игры проходят при участии мамы. Чтобы она смогла взаимодействовать с особенным ребенком правильно и научила этому домочадцев.

Оксана Стасюк, мама Дениса: «Он уже стал более точно показывать, что он хочет! А не так, что он в другую сторону смотрел и просто пальцем показывал. Сейчас он показывает именно на тот предмет, который ему нужен!».

В службе ранней помощи работает междисциплинарная команда. Пятеро специалистов: логопед, дефектолог, врач педиатр, педагог, психолог и специалист по работе с семьей. Все прошли обучение в Санкт-Петербурге. Служба ранней помощи - уникальная в своем роде. Кроме арсеньевского социально-реабилитационного центра «Ласточка», подобную поддержку детям до трех лет в Приморье оказывают только в «Парусе надежды» во Владивостоке.

Ирина Соболева, заведующая Службой ранней помощи Арсеньевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка»: «Мы уже целый год! Помогли более 50 детям. У нас за это время прошло в разных вариантах: то есть в консультативной форме, а часть осталась с нами работать на целый год, или на три месяца, или на 6 месяцев».

На данный момент в службе 16 пациентов с различными нарушениями в развитии. Кроме занятий в самом центре, специалисты выезжают на дом, чтобы помочь обустроить домашнее пространство правильно. Записаться на прием можно по телефону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]