Инвалид 1-ой группы из небольшого села в Чугуевском районе больше 20 лет прикован к кровати. Но ни сам он, ни его близкие не могут позволить себе такую необходимую роскошь — инвалидную коляску.

- Ходить хотел бы. Ноги-то закручены...

В свои 16 лет Сергей Шкрабан потерял главное, что необходимо мальчишке — возможность двигаться. Его с трудом вытащили с того света после укуса энцефалитного клеща.

Татьяна Шкарбан, мама Сергея: «Нас лежало в палате девять человек. Все умерли. Сережка один остался живой. Но врачи тогда сказали, что это за счет того, что мы живем в сельской местности, он пил коровье молоко и ел дикое мясо».

Три больницы — от районной до клиники во Владивостоке — и неутешительный прогноз. Врачи — не волшебники.

- Я бы очень хотела, чтобы нам помогли. Они оставили мне его живым.

С тех пор семья училась жить по-новому. Больше 20 лет прошло, Сергей обездвижен. Дома он всегда лежит, на руках мать переносит его в баню. А на прогулку в собственный двор выводит в обычном кресле. Несколько лет назад соцзащита выделила коляску для сидячих больных. Но ведь Сергей — инвалид 1-ой группы, ему положена специализированная коляска для лежачих больных.

Татьяна Шкарбан, мама Сергея: «Год назад я обратилась в Арсеньевский отдел, филиал № 7 Приморского регионального отделения фонда социального страхования. И уже год ждем этой коляски. Обратилась месяц назад, сказали через месяц позвонить еще. Но надежды мало на того, что мы будем услышаны».

Сохранил светлый ум, бодрость духа, интерес к жизни. Он почти не говорит, но жаждет общения и сейчас старается восполнить пробел с помощью интернета, когда в Заветном появляются «заветные 3G». У Сергея Шкарбана и подписчиков много.

Карина, сестра Сергея: «Он общается. Он во всех соцсетях. Он все качает себе, он передает. Как обычный человек, он делает все сам. Он смотрит видео, смотрит фильмы, когда есть трафик по вай-фаю. Но это дорого, очень дорого. Чтобы купить на месяц 5 гигов интернета — 1380 рублей. Трафик израсходовать можно очень быстро».

Осенью вчерашнему мальчишке исполнится сорок лет. Его мечте — встать на ноги — уже не сбыться. Но увидеть мир по-другому, не только в сети Интернет, услышать и ощутить с помощью мобильного кресла — почему бы этому не стать реальностью?

***

О том, почему наделенные всеми полномочиями структуры до сих пор не помогли инвалиду 1-ой группы из отдаленного приморского села Заветное, мы еще будем рассказывать. Но рады будем и живому отклику земляков. Обещаем обязательно сделать продолжение этой истории!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]