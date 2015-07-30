В Уссурийске дети оказались в песочнице c двухметровой змеей
Жителям Уссурийска пришлось обращаться за помощью к серпентологу, чтобы обезопасить детей. Ползучий гость из леса оказался в песонице в одном из оживленных районов города, сообщают "Вести: Приморье". Предположительно, пресмыкающиеся попадают в город забираясь в автомобили отдыхающих на природе уссурийцев.
К слову, в последние дни горожане все чаще обращаются к специалистам за помощью. Змей обнаруживают на автобусных остановках, во дворах многоквартирных и частных домов. Не смотря на то, что большинство змей обитающих в Приморье неядовитые, их укусы являются болезненными, а некоторые случаи могут оказаться смертельными из-за анафилактического шока, который возникает у людей страдающих аллергией.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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