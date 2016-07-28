МИД РФ разъяснил, кого из ВИПов ждут на ВЭФ-5

Департамента информации и печати МИД России разъяснил с кем из высших руководителей иностранных государств достигнута договоренность о приезде в начале сентября на пятый Восточный экономический форум во Владивостоке.Ждут лидеров Монголии, Индии, Малайзии, Японии, а приезд премьер-министра Пакистана не подтверждается.

"Подготовка к Восточному экономиечскому форума (ВЭФ-5), который за последние несколько лет превратился в уникальную диалоговую площадку, предоставляющую возможность обсуждать в широком кругу актуальные вопросы региональной экономической интеграции, идет полным ходом. Ожидаем, что в столицу Приморья приедут Президент Монголии Х.Баттулга, Премьер-министр Индии Н.Моди, Премьер-министр Малайзии М.Мохаммад и Премьер-министр Японии С.Абэ", - говорится в сообщении МИД РФ.

В тоже время, в ведомстве не подтвердили достовенность "публикаций в ряде южноазиатских СМИ о том, что на мероприятия ВЭФ-5 во Владивостоке (4-6 сентября с.г.) в качестве почетного гостя приглашен Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран-хан".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]