Ребенок лишился пальца в игровой комнате в одном из ТЦ Уссурийска, возбуждено уголовное дело

В Уссурийске по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни в связи с получением ребенком травмы в игровой комнате торгового центра, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, по признакам преступления, предусмотренного ч . 1 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, 07 июля 2019 года в игровой комнате торгового центра в городе Уссурийске 2-летний ребенок получил травму указательного пальца на детском аттракционе «Автодром».

«На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказала Аврора Римская, старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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