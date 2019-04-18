В честь визита Ким Чен Ына в Россию напечатано две новые почтовые марки
Две новые марки в честь апрельского саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина напечатаны в Пхеньяне, сообщает посольство России в КНДР на своей официальной странице в фейсбуке, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Согласно сообщению, надпись на марках на русском и корейском языках гласит: «В память визита в РФ председателя Трудовой партии Кореи (ТПК), председателя Госсовета КНДР, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына».
На странице посольства также выложены изображения этих марок. На одной из них — совместная фотография лидеров России и КНДР, на другой — гербы двух стран.
Напомним, Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке 25 апреля этого года. Ким Чен Ын раньше никогда не был в России, а последний российско-северокорейский саммит состоялся 8 лет назад — в 2011 году, когда с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром в Улан-Удэ встречался занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.04.2019 После визита во Владивосток Ким Чен Ына восторженно встретили в Пхеньяне
-
25.04.2019 Путин выпил за здоровье Ким Чен Ына
-
24.04.2019 РИА Новости: Названа тема переговоров Путина и Ким Чен Ына
-
24.04.2019 Опубликован список сопровождающих Ким Чен Ына в поездке в Россию
-
23.04.2019 СМИ: сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита лидеров России и КНДР
-
18.04.2019 Глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток
Добавить комментарий