В честь визита Ким Чен Ына в Россию напечатано две новые почтовые марки

Две новые марки в честь апрельского саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина напечатаны в Пхеньяне, сообщает посольство России в КНДР на своей официальной странице в фейсбуке, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Согласно сообщению, надпись на марках на русском и корейском языках гласит: «В память визита в РФ председателя Трудовой партии Кореи (ТПК), председателя Госсовета КНДР, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына».

На странице посольства также выложены изображения этих марок. На одной из них — совместная фотография лидеров России и КНДР, на другой — гербы двух стран.

Напомним, Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке 25 апреля этого года. Ким Чен Ын раньше никогда не был в России, а последний российско-северокорейский саммит состоялся 8 лет назад — в 2011 году, когда с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром в Улан-Удэ встречался занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]