Создание условий для бизнеса и повышение качества жизни обсудят на ВЭФ во Владивостоке

На официальном сайте Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке в сентябре, опубликована архитектура деловой программы форума, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Деловая программа Форума включает четыре основных направления: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества", "Новые решения для повышения качества жизни", сообщает Росконгресс.

Блок "Новые решения для ускорения экономического роста" будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей. В частности, будут рассмотрены вопросы совершенствования территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также развитие программы "Дальневосточный гектар", будущее Арктики, перспективы создания новой транспортной инфраструктуры. Кроме того, участники сессий обсудят развитие ключевых отраслей, таких как сельское хозяйство, рыбная отрасль и лесопромышленный комплекс.

В рамках темы "Создавая условия для бизнеса" будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой инвесторов, в том числе доступность финансовых услуг, развитие транспортной инфраструктуры, переход на проектное финансирование в строительстве, защита прав инвесторов.

В центре темы "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" будут находиться вопросы интеграции Дальнего Востока в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.

Блок "Новые решения для повышения качества жизни" будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока. Участники обсудят вопросы развития здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды, а также механизмы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке.

Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги "Россия - Китай", "Россия - Япония", "Россия - Индия", "Россия - АСЕАН", "Россия - Республика Корея", в рамках которых представители предпринимательских кругов обсудят практические вопросы сотрудничества.

На Восточном экономическом форуме запланирован молодежный образовательный день, в рамках которого ведущие эксперты и гости прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

На полях ВЭФ-2019 пройдут Российско-Китайский форум СМИ, Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана". Также состоятся презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и церемонии открытия новых предприятий Дальнего Востока.

Восточный экономический форум в этом году пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]