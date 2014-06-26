В Уссурийске энергичная мама коренным образом изменила жизнь, чтобы расти вместе с дочкой. Из достаточно успешной крупной газовой сферы перешла в малый бизнес — открыла сеть детских садов и развивающих центров. Сегодня планы предпринимателя простираются еще шире. Кто помогает?

Елена Комарова — красивый, думающий, светлый человек..

- Я с детства хотела стать учительницей.

И акула бизнеса? А именно так! Крепко держит в своих руках сразу несколько педагогических коллективов, занимается оформлением собственности, поставками оборудования и продуктов. Да, это всего лишь дополнительное образование. Но всё, что связано с детьми, — дело слишком серьезное, чтобы тратить на него полсилы. Она выкладывается на все 150 %.

Елена Комарова, директор сети детских развивающих центров: «Наши детские сады готовим к лицензированию, осталось немного. У нас есть разрешение Роспотребнадзора, пожарной инспекции. Сейчас готовим в департамент образования документы».

Пять уровней дошкольного образования: от девяти месяцев и старше здесь. И редкая возможность наблюдать, как работают с твоим ребенком. Ольга Григорьева сразу с двумя дочерьми пришла — Лизой и Миланой.

Ольга Григорьева, мама воспитанников детского развивающего центра: «Здесь всегда необыкновенные какие-то задания, мастер-классы, которые мы потом повторяем дома и эмоционально очень комфортно здесь».

Шесть лет младшей из троих ее детей. Кристина — то самое мамино вдохновение. Пора выходить на уровень начальной школы. И Елена Юрьевна думает об этом, подбирает подходящее помещение и персонал.

Елена Комарова, директор сети детских развивающих центров: «Наши дети в надежных руках. Потому что любят, прямо любят воспитателей. Говорят дома: «А Даша мне сказала, а Даша вот так сделала».

Комарова — благодарный предприниматель. Она с гордостью показывает нам весь визуальный набор: плакаты, карточки, планеры, визитки. О вывеске и баннерах на входе не забывает. И передает привет во Владивосток, на улицу Тигровую, 7.

Виктория Петрова, директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края: «Центр поддержки предпринимательства Приморского края оказал содействие в разработке макетов рекламных материалов, мы помогли сделать вывеску и разместить ее на фасад здания, как раз где находится детский развивающий центр «Смайл бэби».

Любой приморский предприниматель может рассчитывать на такую поддержку, если речь не идет о малом и среднем бизнесе на подакцизные товары. С теми же, кто берет на себя нелегкую ношу работы с детьми, центр и семинары, и мастер-классы проводит, и помогает с информацией о хороших стажировках по России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]