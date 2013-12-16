Торжественное собрание по итогам года состоялось в Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подвел итоги уходящего 2016 года сегодня, 22 декабря, в ходе ежегодного торжественного собрания.

Участие в мероприятии приняли жители Приморья, представители общественности, депутаты Законодательного Собрания Приморья.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что уходящий 2016-й год стал определяющим для развития Приморья.

«Это был год активной реализации законов о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Их резидентами уже стали более 140 компаний, а объем инвестиций составляет почти полмиллиарда рублей. Важно, что новые механизмы поддержки бизнеса позволяют нам создавать новые рабочие места», – заявил глава региона.

Минувший год стал для Приморья богатым на события. Состоялись крупнейшие выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание края, в регионе появились филиалы знаменитого Мариинского театра и Академии Русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. В ближайшей перспективе – филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

«Ключевым событием в деловой сфере стал второй Восточный экономический форум. На встрече лидеров России, Японии и Республики Корея обсуждались перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Можно по праву сказать, что Владивосток сегодня становится центром международного сотрудничества России на Тихом океане», – акцентировал внимание Владимир Миклушевский.

Глава региона также подчеркнул, что следующий, 2017 год должен стать годом развития промышленного производства, сельского хозяйства, транспортно-логистической отрасли и туризма.

«Перед нами стоит немало серьезных задач, и вместе мы их обязательно решим. Накануне Нового года я от всей души хочу пожелать вам успехов, счастья, крепкого здоровья, реализации всех планов и семейного благополучия! С наступающим праздником», – поздравил приморцев губернатор.

Во время торжественного собрания Владимир Миклушевский вручил собравшимся федеральные и региональные награды.

Так, орденом дружбы награжден заместитель начальника цеха Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Николай Хабенков. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден мастер участка Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Юрий Алейник.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено заместителю главного технолога Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Василию Средних, «Заслуженный металлург РФ» – литейщику сплавов и металлов Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Сергею Рудовскому, «Заслуженный летчик-испытатель РФ» – Владимиру Утве, «Заслуженный метеоролог РФ» – начальнику метеорологической станции «Рощино» Вере Жуковой.

За заслуги в развитии здравоохранения и оказание квалифицированной помощи почетной грамотой президента России Владимира Путина награждена заведующая краевой детской консультативной поликлиники Татьяна Васильева. Директору департамента культуры Приморья и основателю регионального движения КВН Сергею Матлину объявлена благодарность Президента РФ.

Помимо этого, Владимир Миклушевский вручил региональные награды – два почетных знака I степени «Родительская доблесть» многодетным семьям Родниных и Юдицких. Обе супружеские пары воспитывают по 14 детей. Глава региона поблагодарил родителей-героев за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций.

Знаком отличия «Морская звезда» награжден директор Находкинской базы активного морского рыболовства Анатолий Курилович, знаком отличия «Приморье. За заслуги» – руководитель Роспотребнадзора по Приморью Дмитрий Маслов.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]