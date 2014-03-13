Первые животные прошли над экологическим тоннелем в Приморье

На территории национального парка «Земля леопарда» над первым в России экологическим тоннелем впервые зафиксировали диких животных. Об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам Госсовета по экологии, прошедшего 27 декабря, под председательством Президента страны Владимира Путина в Москве.

Глава региона отметил, что первый в России экологический тоннель выполнил свою задачу, восстановив исторические миграционные пути дальневосточных леопардов в Приморье.

«На прошлой неделе фотоловушки, установленные над тоннелем на территории нацпарка “Земля леопарда”, впервые зафиксировали в нем животных – оленей, косуль и медведей», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, первый экологический 575-метровый тоннель под Нарвинским перевалом, по которому исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов, был открыт в Приморье в 2016 году.

Новое сооружение позволяет животным перемещаться между частями парка, не выходя на оживленную трассу. На момент открытия тоннеля в окрестностях Нарвинского перевала обитало девять мам-леопардов. Эксперты уверены, что редкие кошки вскоре также попадут в объективы камер, вслед за косулями и оленями – основной кормовой базой диких кошек.

Отметим, сейчас в Приморском крае насчитывается около 540 амурских тигров и 70 дальневосточных леопардов. Большая часть ареала леопардов сосредоточена на территории национального парка «Земля леопарда».

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]