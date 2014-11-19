Более 22 тысяч малышей родились в Приморье с начала 2016 года

С начала 2016 года в Приморье появились на свет более 22 тысяч малышей. Самое большее количество новорожденных приняли Перинатальный центр и родильный дом №3 Владивостока.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, итоговая цифра по количеству новорожденных в Приморье будет известна в середине января 2017 года.

«Сейчас же мы подводим предварительные итоги. За 11 месяцев у нас родилось 21 775 деток, к середине декабря она составила 22 019 человек», – сообщили в ведомстве.

В Приморском перинатальном центре на сегодняшний день зарегистрировано 2879 малышей.

«В этом году у нас родилось 9 тройняшек и 71 двойня», – сообщила главный врач Татьяна Курлеева.

По данным на конец декабря, в роддоме №3 Владивостока за неполных 12 месяцев появились на свет 2 666 малышей.

«Такое количество маленьких пациентов является оптимальным для родильного дома и позволяет оказывать младенцам и их мамам необходимую помощь в максимально комфортных условиях. В целом же число новорожденных, принятых в учреждении за последние 5 лет, увеличилось на четверть», – сообщила главный врач роддома Светлана Сагайдачная.

Следует отметить, что учреждения родовспоможения Приморья в числе лучших учреждений России. Так, в апреле 2016 года Приморский краевой перинатальный центр включен в Национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России. Отметим, целью формирования Национального реестра является создание единого общедоступного информационного ресурса по учреждениям здравоохранения, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона.

В этом году в Перинаталке подключена центральная станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это позволяет постоянно контролировать состояние новорожденных.

Родильному дому №3 Владивостока в этом году присвоен статус медицинской организации третьего уровня. Теперь, в соответствии с приказом департамента здравоохранения Приморского края, помимо женщин, выбравших учреждение по программе родовых сертификатов, сюда направляют пациенток с осложненной беременностью и тех, чьи малыши имеют различные пороки развития и нуждаются в оказании специализированной помощи. В этом же году здесь был открыт дневной стационар, действующий на базе отделения патологии беременности. Он ориентирован на тех будущих мам, чье состояние здоровья позволяет совмещать наблюдение и лечение в условиях медучреждения с пребыванием дома.

«Такая технология примечательна тем, что женщины могут получать высококвалифицированную помощь в стенах родильного дома и при этом покидать его по прохождении обязательных процедур, то есть без отрыва от семьи. Такой формат, конечно же, предпочтительней для пациенток, особенно для тех, кого дома уже ждут детки, нуждающиеся в их постоянном внимании и заботе. Так что дневной стационар круглосуточного стационара – это, по сути, решение не только медицинских проблем, но и бытовых», – отметили в учреждении.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков, за последние два года служба Материнства и детства Приморья сделал большой прорыв в сторону улучшения.

Так, с начала 2016 года в Приморье этот показатель снизился на 20%, по сравнению с прошлым годом: с 8,0 до 6,4 промилле на 1000 родившихся.

«Снизить показатели младенческой смертности удалось за счет комплекса мер: открыты межрайонные акушерско-гинекологические центры для обслуживания населения. В 2016 году служба материнства и детства региона получила девять реанимобилей. На это из краевого бюджета было направлено более 83 миллионов рублей. В июле 2016 года у нас открыт краевой неонатальный центр на базе краевой детской клинической больницы №1 для обеспечения регулярных выездов врачей-специалистов в районы Приморского края. Они оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь», – сообщил заместитель главы региона.

Отметим, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая осенью побывала в Приморье в рамках ВЭФ, высоко оценила организацию помощи новорожденным в крае.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]