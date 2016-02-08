Очередной снежный циклон накроет Приморье в пятницу
К пятнице погода в Приморье ухудшится. На смену полю повышенного давления с районов Байкала на юг Хабаровского края и север Приморья выйдет очередной циклонический вихрь. Пока он будет смещаться над холодным континентом, значительной его активизации не произойдет. А при подходе к Приморью циклон столкнется с теплой и влажной воздушной массой, выносимой с Желтого и Японского моря, и начнет углубляться. Ночью и днем 27 января погодные условия ухудшатся; пройдет снег различной интенсивности, возможны гололедные явления. Во второй половине дня на западную половину Приморья начнет вторгаться холодная воздушная масса с севера, что приведет к усилению западного, северо-западного ветра и понижению температуры. В восточной половине края повышенный фон температуры еще сохранится.
Во Владивостоке в пятницу ожидается снег, сильный ветер. Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне −3…−5 °С, вечером ожидается похолодание, −7…−9 °С.
Источник: ПРИМПОГОДА.РУ [ www.primpogoda.ru ]
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