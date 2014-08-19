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Туристы рассказали, как спасались из горящего автобуса на границе (видео, аудио)

По соцсетям Приморья кочуют ужасающие кадры пылающего пассажирского автобуса. Однако подробности и причины инцидента на границе до сих пор не озвучены.

Между тем очевидцы сообщили «Вестям: Приморье», как спасали себя и свои вещи из пылающего транспорта. По их словам, возгорание произошло в двигателе автобуса и огонь распространялся с такой силой, что самостоятельно потушить пламя туристы не смогли. Все думали о том, как бы спасти свои вещи.

Не смотря предпринятые попытки оградить от огня сумки с покупками, сделать это удалось не всем. Минимум у троих сгорели вещи, а руководитель одной из туристических групп лишилась денег — все они сгорели в огне, сообщил @vestiprim пассажир злополучного рейса «Суйфэньхэ-Уссурийск».

Представитель компании «Приморавтотранс» Александр Лысенко , которой принадлежит сгоревший автобус, пояснял, что разбирательство по инциденту еще даже не начиналось, поскольку пожар случился на нейтральной полосе и обугленный транспорт все еще находится там.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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