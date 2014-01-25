Трое детей погибли при пожаре в Партизанске — «Вести FM: Владивосток»
Во вторник утром в Партизанске Приморского края загорелся частный жилой дом на улице Фабричная. Расчеты пожарных прибыли на место происшествия спустя семь минут после сообщения. Из-за позднего сигнала о воспламенении на момент прибытия специалистов огонь перекинулся на всё строение: горели крыша и стены одноэтажного жилого дома.
Михаил Исаметов, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по ПК: «На момент прибытия пожарных подразделений четыре человека самостоятельно покинули жилой дом, им была оказана первая помощь. В доме оставались еще четыре человека. Задействовав звено газодымозащитной службы, пожарные вынесли людей из охваченных дымом и пламенем помещений и передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к комплексу реанимационных мероприятий. В 10.21 пожар был локализован, а в 11.45 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. При тушении было задействовано 24 человека и 7 единиц техники. Для оказания психологической помощи пострадавшим привлечено три психолога Главного управления МЧС России по Приморскому краю».
Сейчас устанавливаются причины пожара. По информации источника радиостанции «Вести FM: Владивосток», в результате происшествия погибли четверо: один взрослый и трое детей. Одному ребенку было пять лет, другому — два года. Также погибла девочка, которая училась во втором классе. Отец, мать и еще двое детей не пострадали. Эту информацию подтвердили в СКР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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