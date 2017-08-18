«Диалоги о культуре»: Кинороман из библиотеки

В этом выпуске программы «Диалоги о культуре» мы поговорили с Александром Брюхановым — директором библиотеки имени Максима Горького. Александр Георгиевич — создатель мультимедийного проекта, многосерийного киноромана про жизнь русского писателя Александра Фадеева в рамках юбилейного года края — 80-летия. О творческой деятельности писателя, о составляющих его трудной жизни, о вкладе в культуру Приморья вы узнаете из аудиоверсии.

Ведущая программы Татьяна Гладун.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]