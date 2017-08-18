Новости

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:31
  0

«Диалоги о культуре»: Кинороман из библиотеки

«Диалоги о культуре»: Кинороман из библиотеки

В этом выпуске программы «Диалоги о культуре» мы поговорили с Александром Брюхановым — директором библиотеки имени Максима Горького. Александр Георгиевич — создатель мультимедийного проекта, многосерийного киноромана про жизнь русского писателя Александра Фадеева в рамках юбилейного года края — 80-летия. О творческой деятельности писателя, о составляющих его трудной жизни, о вкладе в культуру Приморья вы узнаете из аудиоверсии.

Ведущая программы Татьяна Гладун.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря