«Диалоги о культуре»: Кинороман из библиотеки
В этом выпуске программы «Диалоги о культуре» мы поговорили с Александром Брюхановым — директором библиотеки имени Максима Горького. Александр Георгиевич — создатель мультимедийного проекта, многосерийного киноромана про жизнь русского писателя Александра Фадеева в рамках юбилейного года края — 80-летия. О творческой деятельности писателя, о составляющих его трудной жизни, о вкладе в культуру Приморья вы узнаете из аудиоверсии.
Ведущая программы Татьяна Гладун.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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