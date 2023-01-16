В Приморье - новые МРОТ и прожиточный минимум

В Приморье увеличены МРОТ и прожиточный минимум, сообщают «Вести:Приморье».

С 1 января 2023 года в Приморье увеличены размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда.

Специалисты министерства труда и социальной политики Приморья уточняют, величина прожиточного минимума в Приморье на душу населения составляет 17 106 рублей. Вырос прожиточный минимум и для трудоспособного населения – 18 646 рублей, для пенсионеров – 14 711 рублей, а для детей – 18 210 рублей.

С 1 января МРОТ для жителей края составляет 16 242 рубля.

На основании размера прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения рассчитывается среднедушевой доход семьи при назначении отдельных мер социальной поддержки, например, для многодетных. В зависимости от установленного прожиточного минимума назначаются детские и отдельные социальные выплаты, –

пояснила глава социального ведомства Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]