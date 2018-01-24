С 1 января 2021: Прожиточный минимум ждут изменения

Предлагается устанавливать на федеральном уровне прожиточный минимум с учётом медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда — с учётом медианной заработной платы. Соответствующий законопроект правительство рассмотрело в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 10 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Одновременно законопроектом предлагается обеспечить условие, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Исходя из анализа международного опыта, законопроектом предлагается отказаться от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине. С 2021 года предлагается определять его как 44,2 процента от среднедушевого дохода, что составит 11 653 рубля в абсолютном выражении. Это позволит учитывать при расчёте более объективные показатели экономической и социальной стабильности, полагают в правительстве.

Согласно пояснительной записке к документу, пересматривать прожиточный минимум планируется ежегодно, а не ежеквартально, как сейчас. Также предлагается прожиточный минимум для трудоспособного населения установить на уровне 109% прожиточного минимума на душу населения, для детей — 97%, а для пенсионеров — 86%.

Таким образом, с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, увеличившись по сравнению с действующим показателем (12 130 руб.) на 5,5%. По оценкам кабмина, это затронет 3,9 млн человек. В предлагаемой законопроектом модели величина прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда будут ежегодно увеличиваться на темп роста медианного дохода и медианной заработной платы. При этом будет неукоснительно выполняться конституционная гарантия — при новом подходе минимальный размер оплаты труда будет превышать величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]