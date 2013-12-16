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Размер прожиточного минимума увеличен

Размер прожиточного минимума увеличен

Минтруд РФ увеличил размер прожиточного минимума по итогам I квартала 2020 года на 2,2% — с 10,609 тысячи до 10,843 тысячи руб., следует из опубликованного приказа министерства, сообщают «Вести:Приморье».

Для трудоспособного населения предлагается увеличить размер прожиточного минимума до 11,731 тысячи руб., пенсионеров – 8,944 тысячи руб., детей – 10,721 тысячи руб.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения составляла 10,609 тысячи руб., для трудоспособного населения — 11,510 тысячи руб., пенсионеров — 8,788 тысячи руб., детей — 10,383 тысячи руб.

Прожиточный минимум – минимальный доход для первоочередных потребностей для одного человека, рассчитывается с учетом потребительской корзины. Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности.

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. Показатель снизился из-за подешевевших продуктов питания, используемых при расчете: подешевели картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Согласно данным министерства уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на картофель и плодоовощную продукцию в IV квартале наблюдалось и в предыдущие годы: в 2015 году — на 2,3%, в 2016 году — на 2%, в 2017 году — на 5,2%, в 2018 году — на 2,3%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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