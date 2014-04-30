Новый прожиточный минимум установлен Кабмином

Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля. Для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

С текущего года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде, сообщают «Вести:Приморье».

При этом если ранее величина прожиточного минимума определялась на основе расчёта стоимости продуктов из потребительской корзины, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, отмечает RT.

Напомним, ранее в соответствии с постановлением правительства Приморского края, прожиточный минимум на душу населения на 1 квартал 2020 года был устанавлен в размере 13 628 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 14 422 рубля, для пенсионеров 10 984 рубля, для детей 15 003 рубля.

На внеочередной сессии краевого парламента депутаты в трех чтениях рассмотрели проект закона "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год".

Согласно этому документу, размер составит 11 502 рубля, что на 727 рублей (на 6,7 процента) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера в 10 775 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]