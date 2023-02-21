Первые в 2023 году крупные партии рисовой крупы из Таиланда поступили в Приморье

Согласно информации, поступившей с приморских фитосанитарных контрольных постов, на прошедшей неделе в Приморье из Таиланда поступили партии рисовой крупы общим весом 1 800 тонн.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, всего с начала 2023 года в Приморский край поступило 2 845,3 тонны рисовой крупы из четырех стран – Таиланда, КНР, Вьетнама и Японии. При этом самые значительные поставки продукции сделаны из Таиланда – 1 861,8 тонны.

Из КНР поступило 554,8 тонны рисовой крупы, из Вьетнама – 425,4 тонны, из Японии – 3,3 тонны.

Кроме того, в 2023 году Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован импорт 24,8 тонны рисовой муки из КНР (10,2 тонны) и Таиланда (14,6 тонны).

Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.

Отметим, в 2022 году Таиланд был лидером по поставкам рисовой крупы в Приморский край. Из 40 322,5 тонн поступившей импортной рисовой крупы 17 439,9 тонны – это поставки из Таиланда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]