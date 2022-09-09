В 2022 году почти в два раза вырос импорт кешью из Вьетнама в Приморье

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз на территорию Российской Федерации 3 677,1 тонны орехов из Вьетнама, КНР и Таиланда. Это в 1,2 раза превышает количество продукции, импортированной за соответствующий период 2021 года, когда было ввезено 2 965,1 тонны орехов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, через приморские фитосанитарные посты импортированы кокосовые орехи, кешью, грецкие орехи, фисташки и орехи каштана.

Больше всего ввезено кешью из Вьетнама – 2 646 тонн (в 2021 году – 1 486,4 тонны). Помимо кешью, из Вьетнама поступили кокосовые орехи. В целом импорт орехов из Вьетнама вырос в 1,7 раза. Всего в Приморье с начала года импортировано 2 674,7 тонны орехов из этой страны.

В 2022 году из КНР в Приморье поступило 1 002,4 тонны орехов, из них 949 тонн – это грецкие орехи. Кроме того, в Приморье из КНР ввозится фисташка, орехи каштана и кокосовые орехи.

С начала года в край была также импортирована небольшая партия кокосов из Таиланда.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области продукция допущена к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.​ ​Поступившая продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]