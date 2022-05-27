Вырос экспорт кедровых орехов из Приморского края

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала 2022 года выдано 126 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии кедровых орехов общим весом 2 488,8 тонны. За соответствующий период 2021 года на экспорт оформлено 1 903,2 тонны, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Вся продукция экспортирована в Китай.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора при досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]