Более 247 тыс. тонн рыбопродукции экспортировано из Приморья с начала 2022 года

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала года оформлены на экспорт 4 436 партий рыбы и морепродуктов общим весом 247 313 тонны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в Республику Корея оформлено 143 357 тонны рыбы и морепродуктов, в КНР – 70 102 тонны.

В марте выросли поставки в Нигерию. По данным Управления Россельхознадзора, если в конце февраля в Нигерию было поставлено 1 188 тонн рыбопродукции, то на конец марта объем экспортных поставок в эту страну вырос до 16 376 тонн.

В Японию экспортировано 7 463 тонны рыбы и морепродуктов, в КНДР – 2 754, во Вьетнам – 1 818 тонн.

С начала 2022 года рыба и морепродукты из Приморского края были поставлены в страны Западной и Центральной Африки (Кот д`Ивуар, Гану), Индонезию, Таиланд, Бразилию и другие страны.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]