Рыбопродукция из Приморского края экспортирована в 19 стран мира

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов общим весом 476 732 т.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в 2021 году появилось восемь новых импортеров рыбопродукции из Приморского края: Гана, Бенин, Того, Камерун, Эстония, Норвегия, Испания и Ямайка. В прошлом году экспортных поставок в эти страны не было. Всего с начала 2021 года рыбопродукция экспортирована в 19 стран мира.

Большая часть рыбы и морепродуктов направлена в Республику Корея – 369,6 тыс. т. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года, экспорт рыбопродукции в Республику Корея вырос на 63,7%.

Кроме того, в 2021 году на 33,7% выросли объемы экспорта рыбы и морепродуктов в Японию. По данным на первую декаду мая 2021 года, Управлением Россельхознадзора оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбопродукции, предназначенной для отправки в Японию, общим весом почти 9 тыс. т.

В 2021 году существенно вырос экспорт рыбопродукции в Нигерию. В эту страну направлено 20,5 тыс. т рыбы и морепродуктов, при этом за весь 2020 год в Нигерию экспортировано 9,6 тыс. т. В целом с начала 2021 года должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в страны Западной и Центральной Африки оформлены на экспорт партии общим весом 29,8 тыс. т.

Вырос экспорт рыбопродукции в КНДР. С начала 2021 года в эту страну уже направлено 126 т рыбопродукции, а в 2020 году всего экспортировано 100 т.

За отчетный период в КНР экспортировано 63,8 тыс. т рыбы и морепродуктов.

В Германию направлено 2,7 тыс. т рыбопродукции, во Вьетнам 673 т, в Великобританию 140 т, во Францию 97 т, в Эстонию экспортировано 23 т, в Норвегию 22 т, в Испанию 16 т и на Ямайку 12 т.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и требованиям стран-импортеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]