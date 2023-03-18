«Выплата из маткапитала»: Изменения коснутся приморских семей

Приморские семьи начнут получать ежемесячную выплату из маткапитала в единый день, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморье вводят единую дату выплат из материнского капитала на детей до трех лет. Данная мера поддержки будет выплачиваться пятого числа каждого месяца. При этом средства будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц.

Специалисты отделения Социального фонда в Приморье уточнили, ранее семьи получали такую поддержку за текущий месяц, то есть в январе семьи получали выплаты за январь, в феврале – за февраль.

Согласно новым правилам, пособие за март семьи получат пятого апреля.

В случае если пятое число месяца является выходным или праздничным днем, выплата будет произведена в предшествующий рабочий день.

При этом, пояснили специалисты, обращаться никуда не нужно. Зачисление средств произойдет автоматически.

Напомним, право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе (в Приморском крае он установлен в размере 17 106 рублей).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]