20 тысяч рублей: новую выплату уже получили уже более 2 тысяч приморских семей

С июля этого года у приморских семей появилась возможность получить выплату в размере 20 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала на третьего и последующего ребенка. На эту меру соцподдержки имеют право семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации регионального министерства труда и социальной политики, за прошедшие три месяца за выплатами обратились 2180 семей. На эти цели уже направлено 48 миллионов рублей.

Напомним, краевое законодательство дает право семьям, имеющим трех и более детей, на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей за счет средств регионального материнского капитала. Выплаты осуществляются до конца 2022 года. Заявление о предоставлении денежной выплаты можно подать не позднее 30 ноября этого года.

«Назначение выплаты не ограничивается прописанными целями, ею семьи могут распорядиться по своему усмотрению. Обязательное условие: воспользоваться этой мерой могут малообеспеченные семьи, получающие одну или несколько выплат на детей, а именно: ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет, ежемесячные денежные выплаты на детей от трех до семи лет, от возьми до 17 лет», – сообщили специалисты.

В случае, если часть средств, оставшаяся в результате распоряжения региональным капиталом, составляет менее 20 тысяч рублей, денежные средства выплачиваются в размере остатка.

Отметим, заявление на выплату можно подать в МФЦ, подача в электронном виде не предусмотрена.

Дополнительную консультацию можно получить по телефону Центра социальной поддержки населения: 8-800-302-21-45. С информацией по мерам соцподдержки можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной политики Приморского края, а также на официальном Интернет-ресурсе Приморского центра социальной поддержки населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]