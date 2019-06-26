По 15 тысяч рублей ежемесячно получают приморские семьи с детьми

565,6 миллиона рублей направлено с начала года на выплаты на третьего (последующего) ребенка в Приморском крае. Ежемесячное пособие в размере 15,4 тысячи рублей получают почти 8,7 тысячи детей в регионе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Право на выплаты по рождению третьего (последующего) ребенка имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход в которых не превышает величину среднедушевого дохода населения (37 тысяч рублей в этом году).

«Получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребенка. Выплата нуждается в переоформлении один раз в год», – уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Если родители обратились с заявлением на выплату в первые шесть месяцев после рождения малыша, то она будет рассчитана со дня рождения. Если позже – назначение пройдет с момента подачи заявления.

Напомним, эта мера социальной поддержки введена «майским» Указом Президента в 2012 году и начала действовать в 2013 году. За время реализации Указа выплату получили более 24,5 тысяч приморских детей. Расходы бюджета составили почти 9 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]