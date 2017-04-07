Размер пособия увеличился: Приморцам выплачивают по 15,4 тысячи ежемесячно

240,6 миллиона рублей с начала года в Приморье направили на поддержку семей, в которых родился третий (последующий) ребенок. Ежемесячное пособие получают почти 7,3 тысячи детей до трех лет, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как отмечают в министерстве труда и социальной политики Приморского края, эта мера социальной поддержки весьма существенна для бюджета любой многодетной семьи и отвечает задачам национального проекта «Демография».

«В сравнение с прошлым годом размер пособия увеличился почти на тысячу рублей – до 15,4 тысячи. В 2021 году на этот вид выплат в бюджете Приморского края предусмотрели более 1,5 миллиардов рублей Гарантированная финансовая поддержка государства может стимулировать родителей на рождение ребенка», – считает глава министерства Светлана Красицкая.

Право на ежемесячные выплаты по рождению третьего (последующего) ребенка имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход в которых не превышает величину среднедушевого дохода населения (36,9 тысячи рублей в 2020 году).

Получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребенка. Выплата нуждается в переоформлении один раз в год.

Специалисты напоминают: если родители обратились с заявлением на выплату в первые шесть месяцев после рождения малыша, то она будет рассчитана со дня рождения. Если позже, то назначение пройдет с момента подачи заявления.

Подать заявление на ежемесячную денежную выплату по рождению третьего (последующего) ребенка можно в МФЦ, а также с помощью портала Госуслуги или Социального портала Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]