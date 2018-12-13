Оформить ежемесячную выплату 14,4 тыс. рублей на первенца в семье можно в МФЦ

Почти 854 миллиона рублей направлено с начала года на ежемесячные выплаты семьям с первенцами в Приморском крае. Эту меру социальной поддержки получают 9,2 тысячи семей, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации краевого министерства труда и социальной политики, в 2020 году двукратный размер прожиточного минимума (ПМ) составляет 27 916 рублей.

«Семьи с первым ребенком, доход на каждого в которых не превышает эту сумму, получают ежемесячно по 14,4 тысячи рублей», – уточняют в ведомстве.

Напомним, что требования к уровню дохода, позволяющего семье оформить эту меру социальной поддержки, изменились в 2020 году. Ранее пособие выплачивали семьям, со среднедушевым доходом в 1,5 прожиточного минимума. Кроме того, ежемесячное пособие на первенца семья может получать до исполнения ребенку трех лет. Ранее эта мера социальной поддержки предоставлялась до 1,5 лет.

Впервые оформить ежемесячную выплату родители могут в МФЦ, с помощью портала Госуслуг или Социального портала Приморского края. Выплачивается пособие до исполнения малышу 1 года. После родителям необходимо пройти перерегистрацию для назначения до двух лет, затем до трех лет.

Если в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года ребенку исполняется 1 год, 1,5 или 2 года, назначение выплаты на следующий период проводится без подачи заявления и документов, необходимых для ее назначения.

Отметим, финансовая помощь государства родителям с первенцем – одно из направлений национального проекта «Демография». По словам министра Светланы Красицкой, гарантированная поддержка призвана стимулировать молодые семьи на рождение первенца.

«В 2019 году появилась еще одна выплата на первого ребенка – единовременная. Ее размер – два прожиточных минимума на ребенка. В этом году в Приморье это 28 884 рубля. Если возраст мамы от 18 до 25 лет, она получает краевую доплату в 21 116 рублей», – напоминает глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]