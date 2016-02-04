Размер вырос в два раза: Увеличенное пособие на ребенка получают в Приморье

Более 470 миллионов рублей направлено с начала года на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет женщинам, которые не работали до рождения первенца, сообщают «Вести:Приморье». В списке получательниц – чуть более 3 тысяч жительниц Приморья, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края уточняют: если работающим мамам пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивает работодатель, то в данном случае это обязанность государства.

С июня размер минимального пособия таким женщинам вырос в два раза. Такое распоряжение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая на совещании по эпидситуации в связи с коронавирусом.

В региональном минтруда информируют, что после февральской индексации размер ежемесячной выплаты на первенца составил чуть более 4 тысяч рублей (почти 4,4 тысячи рублей в северных районах).

«Соответственно, сегодня такие семьи получают более 8 тысяч рублей ежемесячно», – уточняют специалисты.

Напомним: поддержка семей при рождении детей – один из основных сегментов национального проекта «Демография». Что касается поддержки семей с первенцем, нацпроект предусматривает единовременную выплату в два прожиточных минимума всем семьям, независимо от дохода. Мамам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, предусмотрена краевая доплата – чуть более 21 тысячи.

Семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года (13958 х 2 = 27 916), при рождении первого ребенка могут оформить ежемесячное пособие. В Приморье его размер в этом году составляет 14,4 тысячи рублей.

По вопросам оформления демографических выплат следует обращаться в МФЦ. Подать заявление можно также через портал Госуслуг или Социальный Портал Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]