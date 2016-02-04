Увеличены планируемые расходы на демографические выплаты в Приморье

Планируемые расходы на демографические выплаты в бюджете Приморского края на 2021 год увеличены. На меры социальной поддержки семей с детьми предусмотрели 11,2 миллиарда рублей. В 2020 году эта статья расходов составляла 9,9 миллиарда рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, ряд выплат будут проиндексированы (коэффициент индексации – 1,037). Размер других подрастет за счет увеличения прожиточного минимума на ребенка. За второй квартал 2020 года он установлен в размере 15,4 тысячи рублей.

В списке проиндексированных – ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на детей, и другие.

После индексации размер регионального материнского капитала в этом году составит 191,2 тысячи рублей (184,4 тысячи рублей в 2020 году).

Что касается регионального материнского капитала на второго ребенка, то он выплачивается с учетом размера федерального.

«В 2021 году федеральная выплата составляет 639,4 тысячи рублей. 30% от суммы – 191,8 тысячи рублей. Такова “стоимость” регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в Приморье», – уточняют специалисты.

Среди выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума на ребенка, – ежемесячные и единовременные выплаты на первенца.

Ежемесячная выплата на первого ребенка назначается семьям, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (29,6 тысячи рублей). Размер пособия в этом году составит 15,4 тысячи рублей (прожиточный минимум на ребенка).

Размер единовременной выплаты, которую получают все приморские семьи с первенцами, независимо от дохода, в этом году составит 30,8 тысяч рублей (два прожиточных минимумов на ребенка).

Размер доплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, составит 19, 2 тысячи рублей. В целом, такая семья получает единовременно 50 тысяч рублей.

В связи с увеличенным прожиточным минимумом на ребенка подрастет размер ежемесячной выплаты семьям с третьим (последующим) ребенком. Право на эту меру социальной поддержки есть у семей с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого дохода населения (36 871 рубль).

Ежемесячно такие семьи будут получать по 15,4 тысячи рублей.

«Финансовая поддержка семей, в которых рождаются дети – важная составляющая национального проекта “Демография”. В прошлом году различные выплаты и компенсации получали более 90 тысяч приморских семей», – информирует министр Светлана Красицкая.

Глава ведомства напоминает, что с 1 января все выплаты гражданам, получающим их на банковские карты, поступают на карты национальной платежной системы «Мир». При ее получении необходимо передать новые банковские реквизиты специалистам соцзащиты.

Это можно сделать через сотрудников МФЦ или самостоятельно на Социальном портале Приморского края. Пошаговая инструкция размещена на официальном сайте министерства труда и социальной политики Приморского края в разделе «Гражданам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]