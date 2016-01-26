Выплату материнского капитала при рождении первого ребенка предусмотрят с 2020 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на www.primorsky.ru.

Новые условия выплаты материнского капитала вступят в силу с января 2020 года. Уже при рождении первого ребенка семья получит право на материнский капитал. Об этом в ходе Послания Федеральному Собранию заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что программа материнского капитала начала действовать с 2006 года. Главная ее цель – помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Однако, как подчеркнул Президент, в современных условиях этого недостаточно. Владимир Путин отметил необходимость поддержки молодых людей, которые только начинают семейную жизнь.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей», – заявил глава государства.

Прозвучало также предложение увеличить федеральный материнский капитал на 150 тысяч рублей. Выплату семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

Президент также отметил, что программа по выплате материнского капитала будет продлена до 2026 года.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, сегодня в регионе действует 27 мер социальной поддержки для семей с детьми. В их числе – ежемесячная выплата на первого ребенка для семей, в которых доход на каждого не превышает двух прожиточных минимумов (27 378 рублей), единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов и краевая доплата к ней, ежемесячная выплата семьям с третьим и последующим ребенком.

В 2019 году в Приморье начали выплату регионального материнского капитала на второго ребенка. Размер выплаты составил 30% от «стоимости» федерального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом.

Для семей с тремя и более детьми предусмотрена ежемесячная выплата при условии, что доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. Кроме того, для таких семей предусмотрена выплата регионального материнского капитала. В 2019 году размер выплаты составил почти 178 тысяч рублей.

Особое внимание в крае уделяется многодетным семьям. В прошлом году по инициативе губернатора, начал действовать отдельный закон. За год на поддержку таких семей израсходовано 96 миллионов краевых средств. Финансовую помощь в виде выплат и компенсаций получают 6,3 тысячи многодетных родителей.

У многодетных семей появилась возможность приобрести на средства краевого бюджета жилье и автомобиль. В сентябре внесли изменения в закон, позволяющие компенсировать расходы на занятия детей спортом.

По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, особенно важно, что на материальную поддержку могут рассчитывать семьи, вне зависимости от количества детей.

«Расширение категорий семей, которые имеют право на материнский капитал – важный и нужный шаг в части демографической политики. Это то, что позволит молодым семьям почувствовать реальную поддержку государства и принять решение о рождении первого ребенка, а также подготовиться к рождению второго», – уверена она.

По информации министерства труда и социальной политики, в 2020 году планируемые расходы на поддержку семей с детьми в Приморском крае увеличили почти на 40% по сравнению с прошлым годом – до 6,9 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]