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639 тысяч материнского капитала. Путин заявил об индексации

639 тысяч материнского капитала. Путин заявил об индексации

Президент России Владимир Путин заявил об индексации материнского капитала. По словам главы госдарства, пересмотр суммы капитала будет проводиться каждый год.

«Материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — заявил глава государства во время своего выступления в Совете Федерации РФ. Владимир Путин напомнил, что с января 2021 года сумма капитала будет увеличена почти на 23 тысячи рублей.

Таким образом, сумма материнского капитала в России составит 639 тысяч рублей. При этом сумма выплаты за первого ребенка составит 483 тысячи рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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