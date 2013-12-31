Путин предложил ввести материнский капитал при рождении первенца

Президент России Владимр Путин пообещал материнский капитал при рождении первого ребенка. При рождении первенца семья будет получать 466 тысяч рублей, при рождении второго ребенка - еще 150 тысяч рублей. Всего материнский капитал для семьи с двумя детьми в 2020 году составит 616 тысяч рублей. В дальнейшем эта сумма будет индексироваться. Новая программа материнского капитала рассчитана до конца 2026 года.

Об этом Владимир Путин заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]