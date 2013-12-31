Новости Общество Экономика

Сегодня, 19:22
 

Путин предложил ввести материнский капитал при рождении первенца

Путин предложил ввести материнский капитал при рождении первенца

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимр Путин пообещал материнский капитал при рождении первого ребенка. При рождении первенца семья будет получать 466 тысяч рублей, при рождении второго ребенка - еще 150 тысяч рублей. Всего материнский капитал для семьи с двумя детьми в 2020 году составит 616 тысяч рублей. В дальнейшем эта сумма будет индексироваться. Новая программа материнского капитала рассчитана до конца 2026 года.

Об этом Владимир Путин заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести