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Материнский капитал станет больше с 1 января

Материнский капитал станет больше с 1 января

С 1 января 2021 года в России начнет действовать ряд новых законов. В частности, вырастет материнский капитал, сообщают «Вести:Приморье».

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго, уточняет ТАСС.

"Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка; если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей", - сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В пресс-службе добавили, что материнский капитал в 2021 году смогут, по расчетам Минтруда, получить 1,2 млн семей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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