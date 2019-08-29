Материнский капитал предлагают увеличить почти до 700 тысяч

Материнский капитал в 2021 году планируется проиндексировать на 4%, выплата на первого ребенка составит 485 282 рубля, на второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 года, — 641 282 рубля. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, сообщают «Вести:Приморье».

«Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала (МСК)… определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, в расходах на МСК учтены доплаты к МСК при рождении второго ребенка, для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тыс. рублей в 2021 году, в 2022—2023 годах с учетом индексации МСК на темп роста инфляции — 4,0% ежегодно: в 2021 году на рождение первого ребенка — 485 282 рубля, на второго — 641 282 рубля», — говорится в документе.

Согласно проекту бюджета ПФР, в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит 504 693 рубля, на второго — 666 933 рубля. В 2023 году маткапитал увеличится до 524 881 рубля на первого ребенка и 693 610 рублей на второго, отмечает banki.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]