Пособия детям от 3 до 7 лет выплачивают по новым правилам в Приморье

Более 52,5 тысяч приморских детей в возрасте от 3 до 7 лет получают ежемесячное пособие. На этот вид финансовой поддержки семей с детьми с начала года направлено 2,7 миллиарда рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартный размер пособия – 50% от размера прожиточного минимума на ребенка – получают 47 050 детей. 4 868 детей получают пособие в размере 100%, 664 – в размере 75% от прожиточного минимума на ребенка в Приморском крае.

«Размер прожиточного минимума на ребенка в регионе в 2021 году составляет 15,4 тысячи рублей», – уточняют в ведомстве.

Напомним, выплату на детей от 3 до 7 лет семьям с низким достатком стали выплачивать в июне 2020 года. В 2021 году Президент России Владимир Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплаты.

«По новым правилам выплаты с учетом нуждаемости стандартным размером остается 50% от размера прожиточного минимума на ребенка. Если такая сумма не позволяет обеспечить доходы семьи до прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% прожиточного минимума на ребенка. Если и такой размер пособия не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100% прожиточного минимума на ребенка», – информирует глава министерства труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

С новым порядком связано поступление из федерального бюджета дополнительных средств в регионы. Так, накануне Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому региональные бюджеты на этот вид пособия получат дополнительно 55,3 миллиарда рублей.

Приморский центр социальной поддержки населения напоминает: подать заявление на оформление или перерасчет размера пособия по новым правилам жители края могут в МФЦ или через портал Госуслуги. Получить консультацию по демографическим выплатам, в том числе о пособии на детей от 3 до 7 лет, можно в рабочее время по телефону «горячей линии»: 8 (800) 30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]